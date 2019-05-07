Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»Российская газета 10:56

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение. Об этом сообщили во вторник в СК РФ.

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

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