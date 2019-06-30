Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательствеRT на русском 10:04
Бывшую жену Вячеслава Цеповяза, осуждённого по делу о массовом убийстве, Наталью Стришнюю задержали вместе с братом за вымогательство 70 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Стришней Эдуард Чургулия.
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Авто
В Россию запретят ввозить праворульные автомобили
С 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию страны праворульные автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 10:47
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Обновлено в 10:20
Энергетика
На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+
Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове
Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Спорт
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол
Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обзавелся новой татуировкой по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов-2018/19.
Обновлено в 11:00
Политика
Песков рассказал о договоренностях по Украине на саммите G20
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что тема Украины на саммите G20 в японской Осаке обсуждалась в конструктивном ключе.
Обновлено в 09:31
Общество
Лето вернется в Москву с 1 июля
По данным Гидрометцентра РФ, в Москве 30 июня ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Индия срочно приобрела у России ракеты для вертолетов
Обновлено в 10:24
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Общество
В Петербурге и Ленинградской области 1 июля ждут дождь и грозу
В понедельник, 1 июля, в городе и области ожидается облачная облачная с прояснениями погода.
Обновлено в 10:29
Спорт
Путин отметил хорошую организацию Европейских игр в Минске
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации II Европейских игр в Минске.
Обновлено в 10:02
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Политика
Рада повторно рассмотрит отставку Климкина
Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49