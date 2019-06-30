Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательствеRT на русском 10:04

Бывшую жену Вячеслава Цеповяза, осуждённого по делу о массовом убийстве, Наталью Стришнюю задержали вместе с братом за вымогательство 70 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Стришней Эдуард Чургулия.
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Бывшую жену «цапка»-крабоеда арестовали за вымогательство

Lenta.ru08:08

«Лекарств хватит только на два дня, потом она может умереть»: арестованная за вымогательство бывшая жена Цеповяза болеет лейкемией

КП - Кубань09:49

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

РБК08:26

Суд отправил бывшую жену Вячеслава Цеповяза в СИЗО до 23 августа

Блокнот Ростов-на-Дону08:10

Жена Цеповяза арестована

Газета.Ru10:57

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

ТАСС06:56

Бывшей жене Цеповяза стало плохо на заседании суда

Life.ru07:01
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Авто

В Россию запретят ввозить праворульные автомобили

С 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию страны праворульные автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Минобороны направило военных в зону паводка в Иркутской области

Обновлено в 11:03
Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе

Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Обновлено в 10:20
Энергетика

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове

Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Обновлено в 10:38
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол

Хендерсон набил татуировку в честь победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон обзавелся новой татуировкой по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов-2018/19.
Обновлено в 11:00
Политика

Песков рассказал о договоренностях по Украине на саммите G20

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что тема Украины на саммите G20 в японской Осаке обсуждалась в конструктивном ключе.
Обновлено в 09:31
Общество

Лето вернется в Москву с 1 июля

По данным Гидрометцентра РФ, в Москве 30 июня ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Индия срочно приобрела у России ракеты для вертолетов

Обновлено в 10:24
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Автоспорт

Стюарды расследуют инцидент с участием Ферстаппена и Леклера

Обновлено в 10:43
Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Общество

В Петербурге и Ленинградской области 1 июля ждут дождь и грозу

В понедельник, 1 июля, в городе и области ожидается облачная облачная с прояснениями погода.
Обновлено в 10:29
Спорт

Путин отметил хорошую организацию Европейских игр в Минске

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации II Европейских игр в Минске.
Обновлено в 10:02
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Политика

Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
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