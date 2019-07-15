Дмитрий Мазуров задержан по делу о кредите Сбербанка Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров.

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В понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы, передает «Интерфакс». Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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