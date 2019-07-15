Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗВедомости 11:54
В понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы, передает «Интерфакс». Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Дмитрий Мазуров задержан по делу о кредите Сбербанка Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров.Коммерсантъвчера в 15:51
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Общество
Британские дайверы засняли медузу размером с человека
Обновлено в 14:41
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Интернет
Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp
Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 15:36
Авто
Hyundai Tucson для России оснастят новым мотором
Hyundai собирается пополнить моторную линейку Tucson в России новым силовым агрегатом.
Обновлено в 03:28
Интернет
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено в 11:33
Интернет
Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365
Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
Обновлено в 17:33
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Турция готова выйти из НАТО, сообщил Жириновский
Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в своём Telegram-канале в понедельник рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их личных встреч заявлял о готовности выйти из НАТО.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня
За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов.
Обновлено в 05:49
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли
Обновлено в 09:36
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Религия
В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь
В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Политика
Не говорящего по-русски украинского журналиста с семьей не пустили в отель в Бердянске
Охрана отеля в украинском Бердянске не пустила на его территорию киевского журналиста Вячеслав Гармаша с семьей, желавших сократить дорогу с пляжа.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Космос
Британцы хотели отправить человека на Луну раньше США и СССР
Обновлено в 14:07
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Политика
Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика
Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 15:00