Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗВедомости 11:54

В понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы, передает «Интерфакс». Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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с чего всё началось

Нефтяника взяли у трапа

Дмитрий Мазуров задержан по делу о кредите Сбербанка Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров.
Коммерсантъвчера в 15:51

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Германа Грефа услышали в Тверском суде

Коммерсантъ16:40

Глава «Нового потока» Мазуров намерен обжаловать свой арест

RT на русском13:38

Суд арестовал владельца «Нового потока» Мазурова по делу о мошенничестве

Интерфакс11:53

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

РИА Новости11:53

Защита экс-владельца Антипинского НПЗ обжалует его арест

РБК13:09

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца крупнейшего в России НПЗ

Эхо Москвы12:33

Суд арестовал владельца «Нового потока»

ТАСС12:10
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Общество

Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Обновлено в 14:41
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Интернет

Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp

Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности

Обновлено в 15:05
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 15:36
Авто

Hyundai Tucson для России оснастят новым мотором

Hyundai собирается пополнить моторную линейку Tucson в России новым силовым агрегатом.
Обновлено в 03:28
Интернет

В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека

Обновлено в 11:33
Интернет

Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365

Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Общество

Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
Обновлено в 17:33
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

Обновлено в 01:25
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Обновлено в 14:35
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Турция готова выйти из НАТО, сообщил Жириновский

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в своём Telegram-канале в понедельник рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их личных встреч заявлял о готовности выйти из НАТО.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов.
Обновлено в 05:49
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли

Обновлено в 09:36
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Религия

В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь

В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Политика

Не говорящего по-русски украинского журналиста с семьей не пустили в отель в Бердянске

Охрана отеля в украинском Бердянске не пустила на его территорию киевского журналиста Вячеслав Гармаша с семьей, желавших сократить дорогу с пляжа.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Космос

Британцы хотели отправить человека на Луну раньше США и СССР

Обновлено в 14:07
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Политика

Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика

Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 15:00
Задержан экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий МазуровБольше новостей по теме
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