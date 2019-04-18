Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиРБК 14:24

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
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Бывший следователь ФСБ арестован по подозрению в получении взятки от экс-главы «Известий»

ТАСС13:57

В Москве арестовали бывшего следователя ФСБ

РИА Новости15:11

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

РБК14:24

ФСБ своих берет

Коммерсантъ18:39

Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве

Интерфакс13:13

Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова

Комсомольская правда15:43

Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова

Московский Комсомолец09:11
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Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме

Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Здоровье

8-летняя волгоградка с ДЦП нуждается в помощи

Диагноз Вике Арьковой поставили в 11-месячном возрасте. Врачи сказали, что девочка не будет ни ходить, ни даже сидеть.
Обновлено в 09:37
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Обновлено вчера в 22:42
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Авто

Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу

Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Общество

Михалков рассказал о своем самочувствии после операции

Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено в 16:26
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Космос

Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура

Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Технологии

Сбербанк создал виртуальную телеведущую по имени Елена

Специалисты Сбербанка создали цифрового двойника телеведущей на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу

Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено в 09:05
Футбол

Влашич: «В детстве моим кумиром был Роналдиньо»

Обновлено в 10:25
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Галумов Эраст Александрович
Российский политолог
Российский политолог и экономист, руководитель в blockchein village, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика» и международного журнала на русском и китайском языках «Москва-Пекин. Две страны-одно дело», кандидат экономических наук, доктор политических наук, профессор, автор книг и научных работ в области теории коммуникаций и имиджа государства, член союза писателей России, член международного сообщества писательских союзов, член общественного совета Следственного комитета РФ, Действительный член Академии военных наук, российский учёный и общественный деятель, со-организатор Пекинского Международно Экономического форума BIEF, председатель Правления делового клуба «Москва-Пекин», полковник запаса. 13.02.2018 г. по обвинению в мошенничестве был заключен под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ.
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