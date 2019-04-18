Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиРБК 14:24

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

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