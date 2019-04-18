Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взяткиРБК 14:24
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
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Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова
Комсомольская правда15:43
Задержаны «оборотни» из ФСБ, вымогавшие взятку биткоинами по делу Галумова
Московский Комсомолец09:11
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Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
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Обновлено в 14:43
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В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
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Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
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Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
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Космос
Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура
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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
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Влашич: «В детстве моим кумиром был Роналдиньо»
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