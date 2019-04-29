Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»РИА Новости 11:36

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Бывшего руководителя НПО «Техномаш» Дмитрия Панова на 2 месяца арестовали по делу о хищении

Эхо Москвы15:30

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

РИА Новости11:36

Бывшего гендиректора «Техномаша» арестовали на два месяца

Коммерсантъ12:01

Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Газета.Ru11:57

Бывший и.о. гендиректора НПО «Техномаш» арестован по делу о мошенничестве в сфере ОПК

ТАСС11:54

Экс-главу головного предприятия «Роскосмоса» арестовали по делу о хищении

РБК12:20

Экс-начальника головного предприятия Роскосмоса Дмитрия Панова арестовали

Говорит Москва11:46
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Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»

Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено 27 апреля в 13:56
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Кино

Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Общество

Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Политика

Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено в 09:37
Происшествия

TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В московском кафе произошла перестрелка

Конфликт между посетителями кафе произошел на востоке Москвы: один человек ранен, предположительно, из травматического оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:49
Гаджеты

Юбилейный AMD Ryzen 7 2700X поставляется с двумя играми и футболкой

Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition включает в себя не только процессор и фирменный кулер Wraith Prism RGB, но также две игры высокого класса: золотое издание кооперативного боевика Tom Clancy's The Division 2 и зомби-шутер World War Z по мотивам одноимённого фильма.
Обновлено в 07:13
Космос

NASA готовится к столкновению Земли с астероидом

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA) задумались о необходимости составления плана по спасению Земли в случае возникновения угрозы столкновения с крупным астероидом.
Обновлено в 16:49
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Хоккей

Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2019

Обновлено в 13:31
Футбол

Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.
Обновлено в 16:29
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего

По ее данным, бывшего военнослужащего Марка Стивенса Доминго задержали в пятницу после получения взрывного устройства.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция

Обновлено в 09:37
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Политика

Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки совершить государственный переворот в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы и всплеску нелегальной миграции.
Обновлено в 15:04
Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Политика

Путин попрощался с журналистами по-украински

Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Наука

Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено 27 апреля в 14:28
Культура

Редчайший экземпляр первого издания стихов Маяковского уйдет с молотка

Обновлено в 09:25
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Футбол

Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону

Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
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