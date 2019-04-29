Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»РИА Новости 11:36
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
В Грузию не пустили российских байкеров
Обновлено в 12:44
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Политика
Лавров заявил о росте давления на российских журналистов за рубежом
«Большого внимания требует работа в рамках Международной программы развития коммуникации, в том числе в контексте участившихся случаев давления на российских журналистов за рубежом», – цитирует Лаврова RT.
Обновлено в 13:40
Авто
Новое кросс-купе Renault Arkana презентуют 22 мая
Как сообщили в пресс-службе компании, презентация модели состоится 22 мая 2019 года в Москве.
Обновлено в 00:12
Происшествия
У посольства США в Гаити открыли стрельбу
Около посольства США в столице Гаити Порт-о-Пренсе открыли стрельбу, сообщает BNO News со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:25
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Политика
Володин создаст совет благотворителей фонда Доктора Лизы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин «вместе с соратниками и коллегами Елизаветы Глинки» выступил с инициативой создания совета благотворителей фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».
Обновлено в 13:05
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Кино
Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа
Многие фанаты популярного телесериала «Игра престолов» от HBO удивились неожиданной концовкой новой серии заключительного сезона, которая вышла сегодня утром по московскому времени.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день
Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Космос
Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство
Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено в 13:15
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49