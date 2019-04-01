Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»РИА Новости 11:36
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Приморье потушили пожар в цехе по розливу воды
Спасатели потушили пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 21:37
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Общество
В Приморье потушили шесть лесных пожаров
"На территории лесного фонда Приморского края за прошедшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 240 га", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вручила финалистам шоу «Голос. Дети» золотые звезды
Каждый ребенок получил из рук примадонны российской эстрады золотой кулон, напоминающий по форме букву «А». «Золотая звезда Аллы Пугачевой» была учреждена певицей еще в 2005 году.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Ингушский активист оштрафован на 170 тысяч рублей
Магасский районный суд назначил активисту Народного совета Ингушетии Темерлану Абадиеву штраф за участие в митинге 27 марта и повторно оштрафовал его за участие летом 2018 года в акции за прямые выборы главы республики.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено в 15:58
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Политика
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще
Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:59
Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Участники массовых протестов в Гондурасе подожгли музей
В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.
Обновлено в 23:01
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское министерство внутренних дел попросило вице-премьера Татьяну Голикову дать полицейским доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:54
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено в 22:49
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Русфонд: в помощи нуждается Ярослава из Челнов, которой нужны расходные материалы к инсулиновой помпе
Диабет у Ярославы Митрофановой обнаружили в 1,5 года.
Обновлено в 08:50
Авто
Opel начал поиск дилеров для работы в России
В начале 2019 года Группа PSA объявила о «перезапуске» продаж машин Opel в России, который намечен на четвертый квартал текущего года.
Обновлено в 06:14