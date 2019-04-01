Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»РИА Новости 11:36
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Канадцы, потерявшие родных в авиакатастрофе, подали в суд на Boeing
Семьи канадцев, погибших в результате крушения авиалайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, обратились в суд.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением
Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Здоровье
В США зафиксировали крупнейшую вспышку кори за последние 25 лет
За последнюю неделю в Соединенных Штатах были зафиксированы 78 случаев заболевания корью, с начала года этот показатель достиг 704 случаев и поставил рекорд за последние 25 лет, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных чиновников здравоохранения США.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Футбол
Томас Тухель: «Не думаю, что я под угрозой увольнения»
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не переживает по поводу возможного увольнения.
Обновлено в 19:09
Общество
Сахалинцам предлагают выбрать образцы значков-символов островного края
Речь идет о запуске лимитированной серии значков с символикой островного края.
Обновлено в 18:50
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Транспорт
На участке оранжевой ветки метро произошел сбой
Ранее сообщалось, что на участке красной ветки метро нет движения поездов.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ
В заключении Примадонна устроила закрытую вечеринку в честь своего юбилея в элитном ресторане, который располагается на Рублевке.
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Здоровье
Ученые назвали причины появления ранней седины
Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы
Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым.
Обновлено в 20:34
Общество
Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
В Москве прошла репетиция парада Победы
В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36