Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»РИА Новости 11:36

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.

Происшествия Канадцы, потерявшие родных в авиакатастрофе, подали в суд на Boeing Семьи канадцев, погибших в результате крушения авиалайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, обратились в суд.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика В России предложили создать «список Бутиной» Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Происшествия Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».

Здоровье В США зафиксировали крупнейшую вспышку кори за последние 25 лет За последнюю неделю в Соединенных Штатах были зафиксированы 78 случаев заболевания корью, с начала года этот показатель достиг 704 случаев и поставил рекорд за последние 25 лет, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных чиновников здравоохранения США.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.

Шоу-бизнес К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.

Общество Сахалинцам предлагают выбрать образцы значков-символов островного края Речь идет о запуске лимитированной серии значков с символикой островного края.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Транспорт На участке оранжевой ветки метро произошел сбой Ранее сообщалось, что на участке красной ветки метро нет движения поездов.

Шоу-бизнес Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ В заключении Примадонна устроила закрытую вечеринку в честь своего юбилея в элитном ресторане, который располагается на Рублевке.

Шоу-бизнес Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский» Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.

Происшествия США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.

Здоровье Ученые назвали причины появления ранней седины Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.

Здоровье Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым.

Общество Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".

Шоу-бизнес Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.

Армия и оружие Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.