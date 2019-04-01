Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»РИА Новости 11:36

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Арестован бывший руководитель НПО «Техномаш» Дмитрий Панов

Эхо Москвы19:05

Бывший и.о. гендиректора НПО «Техномаш» арестован по делу о мошенничестве в сфере ОПК

ТАСС11:54

Бывшего гендиректора «Техномаша» арестовали на два месяца

Коммерсантъ12:01

Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Газета.Ru11:57

Экс-главу головного предприятия «Роскосмоса» арестовали по делу о хищении

РБК12:20

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

РИА Новости11:36

По делу о «космических» хищениях в НПО «Техномаш» проверяют руководство Роскосмоса

РЕН ТВ06:51
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Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

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Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Технологии

Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB

Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено в 03:07
Происшествия

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Общество

США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Экономика

Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:44
Футбол

Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара

Обновлено в 16:17
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
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Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
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Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

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Шоу-бизнес

Директор Лободы прокомментировала иск немецких промоутеров к певице

Обновлено в 15:59
Политика

Заместитель генпрокурора США подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено в 18:11
Политика

Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
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Здоровье

Стало известно, о чем может свидетельствовать ранняя седина

Группа специалистов из Испании после проведения исследования сообщила, о чем свидетельствует появление седины в раннем для этого возрасте.
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Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением

Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины только выиграют от общего гражданства, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 15:11
Единоборства

WBA дисквалифицировала Джаррелла Миллера на шесть месяцев

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) стала первой организацией, принявшей официальное решение о дисквалификации американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера, недавно провалившего подряд три допинг-теста.
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Происшествия

В Москве в кафе открыли стрельбу

В одном из кафе в столичном районе Новогиреево произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.
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Общество

Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
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Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

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Хоккей

Малкин тренировался в звене с Кучеровым и Гусевым в сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин провел тренировку в составе сборной России в одном звене с Никитой Кучеровым ("Тампа") и Никитой Гусевым ("Вегас").
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Из Ливии в Италию эвакуировали более сотни беженцев

Более сотни беженцев эвакуированы из Ливии в Италию благодаря совместной операции Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и ливийский и итальянских властей, сообщило УВКБ ООН.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
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