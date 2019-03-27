Происшествия
Материалы на арест Абызова поступили в судГазета.Ru вчера в 08:28
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, передает РИА "Новости". "Материалы по Абызову и еще четырем соучастникам поступили в суд", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.
— Михаил Абызов, российский политикРоссийская газета вчера в 13:09
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