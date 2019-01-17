Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»Ведомости 11:53

По итогам 2017 года компания заняла четвертое место среди крупнейших производителей водки в России (5,31 млн дал, тройка лидеров — Beluga Group, "Татспиртпром", Roust).

с чего всё началось

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. С ходатайством об аресте Савельева в суд обратилось следствие.

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