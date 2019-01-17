Происшествия
Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»Ведомости 11:53
Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. С ходатайством об аресте Савельева в суд обратилось следствие.
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с чего всё началось
По итогам 2017 года компания заняла четвертое место среди крупнейших производителей водки в России (5,31 млн дал, тройка лидеров — Beluga Group, "Татспиртпром", Roust).РБКвчера в 08:19
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В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в типографии
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Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет
Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»
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