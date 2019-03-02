Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 сутокКоммерсантъ 11:57
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости». «Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения»,— сказал судья. Начало срока исчисляется с 1 марта.
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Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, то это бы на них отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком нет побоев, нет жалоб. Да, выпил, каюсь. То, что вы зачитали сейчас, написано только для вас. Каюсь, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Никаких противоправных действий я не совершал.
— Александр Емельяненко, российский боец без правилЧемпионат 08:50
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