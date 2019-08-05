Происшествия

Суд арестовал блогера за призывы к насилию над детьми силовиковМоссовет 11:28

Пресненский суд Москвы арестовал до 3 октября блогера Владислава Синицу, который обвиняется в призывах через соцсети к насилию над детьми силовиков. Житель подмосковных Люберец Синица под псевдонимом «Макс Стеклов» 31 августа разместил в Twitter призывы к насилию в отношении детей силовиков.
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Суд арестовал блогера Синицу за призыв к насилию над детьми силовиков

Коммерсантъ10:43

СК просит арестовать блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Москва 2409:07

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

РИА Новости10:34

Суд арестовал обвиняемого в призывах к насилию над детьми росгвардейцев

РБК10:29

Суд арестовал блогера Синицу за угрозы детям сотрудников полиции

ТАСС10:29

Суд отправил в СИЗО Владислава Синицу за твит о детях силовиков

Медиазона10:28

СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Интерфакс08:58
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Здоровье

В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета

Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено в 14:55
Здоровье

В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори

В доме на Автомагистральной, 19 на екатеринбургской Сортировке зарегистрировали новый случай кори - заболел ребенок из семьи мигрантов.
Обновлено в 09:22
Экономика

Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Финансы

США признали Китай валютным манипулятором

Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Гаджеты

Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора

Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора, поставки по морю начнет сокращать, а вот компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу она намерена высадкой новых деревьев.
Обновлено в 13:53
Футбол

Месси получил травму и не поедет с «Барселоной» в турне по США

Сроки восстановления пока не называются, но уже известно, что Месси не поедет с каталонцами в турне по США.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»

Обновлено в 17:01
Политика

Помпео сделал заявление по Крыму

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Помпео завил о том, что это недопустимо, Крымский полуостров необходимо вернуть в состав Украины.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Кино

Warner Bros. признала Вентимилью «слишком старым» для роли Бэтмена

Вентимилья на несколько лет моложе Бена Аффлека, который покинул проект «Бэтмен» в возрасте 46 лет.
Обновлено в 17:06
Транспорт

В Магаданской области размыло ряд участков трассы

Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Футбол

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Обновлено в 18:27
Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

Северная Корея осуществила новый пуск неопознанных снарядов

Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Ачинском районе введен режим ЧС

Обновлено в 16:00
Хоккей

Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Кино

Том Круз заменил Кристиана Бейла в фильме «Американский психопат»

Обновлено в 10:29
Наука

В Европе и США начинаются масштабные испытания вакцины от ВИЧ

В США и Европе в сентябре стартуют испытания передовой вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено 03 августа в 05:50
Политика

МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

Обновлено в 15:53
Происшествия

Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с встроенной солнечной батареей

Обновлено в 11:50
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Космос

В Самаре студенты из Китая и Мексики запустят ракету

На базе Самарского национальном исследовательской университете, 46 студентов из Китая и Мексики изучают процессы создания и эксплуатирования космической техники.
Обновлено в 10:05
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась

Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Жена Валентина Юдашкина опубликовала милые снимки со свекровью

Марина Юдашкина решила опубликовать в личном блоге милые фото с дочерью и свекровью с вечерней прогулки по берегу моря.
Обновлено в 09:13
Экономика

На Украине могут перейти на почасовую подачу воды

Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
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