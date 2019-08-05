Происшествия
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиковРИА Новости 10:34
Пресненский суд Москвы до 3 октября арестовал Владислава Синицу, которого обвиняют в распространении в соцсетях призывов к насилию над детьми сотрудников Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия
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