Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиковРИА Новости 10:34

Пресненский суд Москвы до 3 октября арестовал Владислава Синицу, которого обвиняют в распространении в соцсетях призывов к насилию над детьми сотрудников Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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