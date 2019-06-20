Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-ВеликогоТАСС 13:00

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
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Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

РИА Новости13:05

Бизнесмена Бойко-Великого арестовали по делу о растрате

Аргументы и Факты13:23

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

ТАСС13:00

Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

РБК12:59

Защита Бойко-Великого предложила суду залог в 10 млн рублей

Известия12:55

Бизнесмена Бойко-Великого доставили в Басманный суд Москвы

РЕН ТВ10:21

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Говорит Москва13:19
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал, что его бабушка умерла на фоне стресса из-за последних событий

Сын продюсера Бари Алибасова подтвердил информацию о смерти своей бабушки. По его словам, она скончалась в возрасте 80-ти лет.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна

Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании

Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Хоккей

Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ

Обновлено в 07:11
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Экономика

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ

Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Общество

Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького

Обновлено в 10:16
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский отменил 159 указов своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Здоровье

Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова

Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Кино

Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в новом российском фильме

Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье в свой новый фильм.
Обновлено в 11:13
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Футбол

Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 12:45
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Пынзарь накормила сына турецким завтраком

Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
Обновлено в 11:28
Политика

Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России

Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.
Обновлено в 06:07
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Космос

Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
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