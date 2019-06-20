Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-ВеликогоТАСС 13:29

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
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В Москве отправили под домашний арест трёх обвиняемых в хищениях в банке

RT на русском15:54

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

РИА Новости13:43

Суд арестовал обвиняемого в хищении средств Бойко-Великого

Известия13:30

Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

РБК13:54

Суд арестовал на 2 месяца бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате

РАПСИ13:12

Еще трех фигурантов дела о растрате в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест

ТАСС15:37

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Ведомости13:26
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено в 18:27
Политика

Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС

В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Политика

Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.
Обновлено в 14:53
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено в 08:21
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
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Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Кино

Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
Обновлено в 19:14
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Футбол

Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:59
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Игры

В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено в 17:30
Политика

Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром

Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
Обновлено в 13:34
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Наука

Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

Обновлено в 15:59
Экономика

Псковский губернатор и глава «Газпрома» договорились о сотрудничестве

Газификация Псковской области продолжается В администрации Псковской области в четверг 20 июля встретились губернатор Михаил Ведерников и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Обновлено в 16:19
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Политика

Сухум намерен наказать грузинского депутата за убийства в Абхазии

Сухум примет необходимые действия по привлечению к отвественности грузинского депутата Акакия Бобохидзе за убийства, совершённые им на территории Абхазии.
Обновлено в 13:27
Футбол

Ерохин: чемпионство — это было круто, память на всю жизнь

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о впечатлениях от завоевания чемпионского титула Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 17:47
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Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено в 06:25
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