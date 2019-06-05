Происшествия
Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал винуТАСС 10:28
Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
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Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Авто
Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad
Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Германии несколько человек пострадали при крушении воздушного шара
Не менее 11 человек получили различные травмы в результате падения воздушного шара.
Обновлено в 07:58
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Хоккей
Джим Беннинг: «Хотим, чтобы Трямкин вернулся в „Ванкувер“»
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг сообщил, что клуб заинтересован в возвращении защитника Никиты Трямкина.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Контактная группа в Минске рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса
Снятие экономической блокады обсудят на следующем заседании контактной группы 19 июня. «Это был бы большой прогресс», — отметил Сайдик.
Обновлено в 12:18
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Ученые заявили о смертельной опасности яиц
Обновлено в 08:07
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Авто
Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
В ДНР оценили законопроект об изъятии имущества у жителей Донбасса
Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство России, противоречит конституции Украины.
Обновлено в 02:58
Космос
Астрономы более подробно рассматривают эмиссию остатка сверхновой MSH 15-56
Группа астрономов из Нидерландов решила провести исследование MSH 15-56 с использованием данных, предоставленных космическим аппаратом Suzaku X-Ray astronomy.
Обновлено в 10:30
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа
Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Полину Гагарину раскритиковали за чрезмерную худобу
Недавно поклонники артистки раскритиковали ее за чрезмерную худобу, которая уже граничит с истощением.
Обновлено в 04:08
Общество
В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае
Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.
Обновлено в 12:33
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Политика
BuzzFeed: Российские хакеры атаковали представительство ЕС в Москве
Американское издание BuzzFeed опубликовало в материал, в котором говорится, что хакеры из России взломали компьютерную сеть представительства Евросоюза в Москве.
Обновлено в 12:00
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали недочеты сериала «Чернобыль»
Обновлено в 10:07