Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолетГазета.Ru 04:01

с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.

Политика Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.

Политика Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.

Происшествия В Астрахани должника по алиментам достали из могилы В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.

Технологии Студенты из МГУ создали удобный и дешевый «кибер-протез» руки Студенты из МГУ создали бионический протез руки, способный "считывать" желания его владельца и исполнять многие сложные действия.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Политика Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.

Наука Можно ли предсказать алкоголизм, установили исследователи Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета установили, можно ли предсказать возникновение алкоголизма у человека.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Шоу-бизнес Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.

Общество МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.

Происшествия В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.

Политика Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".

Здоровье В Волгоградском перинатальном центре открылась обновленная поликлиника Накануне Дня защиты детей в Волгоградском областном перинатальном центре №2 торжественно открыли поликлинику, где после обновления появилась комфортная зона отдыха и детский уголок.

Шоу-бизнес Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу "Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".

Экономика Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Транспорт Разработчики генплана Воронежа отказались от метро в пользу трамвая Разработчики генплана областного центра – Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы – озвучили планы по возвращению и развитию трамвая в Воронеже.

Происшествия Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе 60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.

Общество Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.

Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Политика В Кремле прокомментировали информацию о падении уровня доходов россиян Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на Росстат, финансовое состояние 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду.