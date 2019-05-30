Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолетГазета.Ru 04:01
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБКвчера в 14:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Обновлено в 05:19
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Технологии
Студенты из МГУ создали удобный и дешевый «кибер-протез» руки
Студенты из МГУ создали бионический протез руки, способный "считывать" желания его владельца и исполнять многие сложные действия.
Обновлено в 07:33
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Кино
Съемки сериала «Ведьмак» завершены
Обновлено в 04:51
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Наука
Можно ли предсказать алкоголизм, установили исследователи
Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета установили, можно ли предсказать возникновение алкоголизма у человека.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Здоровье
В Волгоградском перинатальном центре открылась обновленная поликлиника
Накануне Дня защиты детей в Волгоградском областном перинатальном центре №2 торжественно открыли поликлинику, где после обновления появилась комфортная зона отдыха и детский уголок.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу
"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
Обновлено в 07:32
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Транспорт
Разработчики генплана Воронежа отказались от метро в пользу трамвая
Разработчики генплана областного центра – Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы – озвучили планы по возвращению и развитию трамвая в Воронеже.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
Обновлено в 06:37
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Политика
В Кремле прокомментировали информацию о падении уровня доходов россиян
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на Росстат, финансовое состояние 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40