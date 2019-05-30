Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолетГазета.Ru 04:01

с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Политика Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Политика Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

Политика Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.

Кино СМИ сообщили об утверждении Роберта Паттинсона на роль Бэтмена Компания Warner Bros утвердила актера Роберта Паттинсона на главную роль в фильме «Бэтмен» киновселенной DC.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Политика Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.

Наука Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Политика Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.

Общество Росреестр перечислил штрафы для дачников Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.

Экономика МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Авто На торгах в Италии был продан редчайший 62-летний Porsche 550A Spyder Очень редкий экземпляр гоночной модели Porsche 550A Spyder 1957 года выпуска ушёл с «молотка» за 3,7 миллиона долларов.

Армия и оружие Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.