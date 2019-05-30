Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолетГазета.Ru 04:01

с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Экономика Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Общество Росреестр перечислил штрафы для дачников Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.

Футбол Черчесов: Дзюба остается капитаном сборной России Напомним, что Дзюба стал капитаном сборной осенью 2018 года после того, как его предшественник Игорь Акинфеев завершил карьеру.

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера.

Политика Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

Футбол Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.

Происшествия Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.

Общество Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).

Политика Американских сотрудников Huawei отправили на родину Принятое Huawei решение, по словам главного стратегического разработчика китайской компании, напрямую связано с внесением корпорации и 68 ее офисов в черный список США.

Происшествия Массовая драка произошла в университете Владикавказа В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.

Футбол Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Политика В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.

Политика ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.

Футбол Гризманн подписал контракт с «Барселоной» ещё в марте Радиостанция Cadena Ser имеет доказательства того, что французский нападающий ещё в марте подписал контракт с каталонским клубом.

Политика Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Здоровье На Гавайях появились паразиты, которые поедают мозг человека Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о паразитах, которые поедают человеческий мозг.

Общество Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» Обновлено в 13:22 Суд в Южно-Сахалинске частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требовали выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Общество Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.

Политика Россия расширит черный список представителей ЕС Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Политика Путин присвоил воронежскому аэропорту имя Петра I Международному аэропорту "Воронеж" (Чертовицкое) присвоено имя Петра I. Напомним, переименование аэропортов прошло в рамках проекта "Великие имена России".

Происшествия Служивший в Сирии генерал обвинен в мошенничестве с зарплатами По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.