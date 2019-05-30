Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолетГазета.Ru 04:01
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБКвчера в 14:21
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