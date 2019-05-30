Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолетГазета.Ru 04:01

с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Музыка Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети» Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».

Происшествия Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.

Общество Козак поручил выделить жителям Березников 1 млрд рублей Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение выделить около 1,04 млрд рублей на выплаты жителям города Березники (Пермский край), живущим в районе аварии на рудниках "Уралкалия".

Шоу-бизнес Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.

Хоккей Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.

Культура Алена Свиридова и Валентина Легкоступова отправятся в Крым на «Малую землю» Заслуженные артистки России Алёна Свиридова и Валентина Легкоступова отправятся в путешествие в родные края в новом выпуске авторской программы Сергея Майорова "Малая земля", который выйдет на канале НТВ 2 июня 2019 года.

Общество Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования Аэропорт Волгограда не получил дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Общество Законы июня освободят россиян от роуминга Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».

Здоровье На Гавайях зафиксированы паразиты, которые поедают мозг человека Министерство здравоохранения Гавайев распространило информацию о паразитах, которые проникают в организм человека и поедают головной мозг.

Происшествия Калви подал прошение в СКР о возможности участия в ПМЭФ Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, находящегося под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Общество Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.

Политика Зеленский выступил за сохранение санкций против России «Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.

Политика Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.

Энергетика «Роснефть» и «Транснефть» договорились о тарифе на прокачку Совет директоров «Роснефти» одобрил соглашение с «Транснефтью» по установлению тарифа на прокачку до 8 млн тонн топлива в год по нефтепроводу «ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ».

Политика Россия расширит черный список представителей ЕС Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Общество ФСБ изымает документы в Минприроды Алтайского края Рослесхоз и ФСБ выявили значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах на территории Алтайского края.

Здоровье Боль в боку обернулась для женщины смертельным заболеванием Жительница английского города Лексем долгое время принимала рак в третьей степени за боль в боку.

Авто Renault объявила о начале продаж нового Renault Clio Французский автопроизводитель представил официальные фотоснимки своего совершенно нового хэтчбека Clio в честь европейского старта продаж автомобиля.

Кино Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Общество Машков предложил, как сделать школьные перформансы ярче и осмысленнее Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил вернуть в общеобразовательные школы театральные кружки, чтобы сделать перформансы, подобные скандальному последнему звонку во Владивостоке, более осмысленными.