Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолетГазета.Ru 04:01

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.
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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют
 данные картотеки арбитражных дел.
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