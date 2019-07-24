Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК 11:03
Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
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