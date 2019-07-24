Финансы
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК 11:03
Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства. Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
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