Финансы

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК 11:03

Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства. Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации.
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Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

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Имущество пяти экс-руководителей банка «Открытие» арестовано

ТАСС10:53
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