Финансы
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК 11:03
Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства. Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин
В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Происшествия
КНДР задержала российское судно
КНДР задержала российское рыболовецкое судно и 17 человек экипажа.
Обновлено в 04:04
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
Политика
Тереза Мэй покинула пост премьера Великобритании
Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании. Она выступила с прощальной речью.
Обновлено в 10:52
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Дагестане опрокинулся грузовик с военными
Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:24
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов
Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.
Обновлено в 09:07
Музыка
Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры
51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
Обновлено в 09:26
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено 22 июля в 13:41
Армия и оружие
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Комплекс «Авангард», оснащенный гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, запускаемым к цели баллистической ракетой, будет принят на вооружение до конца года.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Вулверхэмптон» продлил контракт с Винагре
Защитник «Вулверхэмптона» Рубен Винагре подписал новый контракт с английским клубом.
Обновлено в 11:31
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30