Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК 11:03
Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна направили в психбольницу
Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
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Футбол
«Торино» заинтересовался Ригони
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Монако» и Головин презентовали выездную форму
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова
Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
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Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири
Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
Обновлено в 07:00
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Здоровье
Жители Подмосковья месяц не могут записаться на прием в онкодиспансер
Ранее на прием к врачам онкодиспансера можно было записаться через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Московской области (ЕМИАС).Что еще известно:Жительница Красногорска рассказала «Таким делам», что стоит на учете в диспансере с прошлого года, и всегда записывалась к врачам через ЕМИАС.
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Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:30
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Савченко пожалела о смерти Захарченко
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.
Обновлено в 11:06
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Общество
РБК: кабмин предложил разрешить РЖД вырубку леса на Байкале
Уже подготовлены соответствующие поправки в закон об охране озера, которые разрешат массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (но вне границ особо охраняемых зон), пишет РБК со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Хоккеист Тальбо: чтобы тебя уважали в России, нужно пить водку
Бывший хоккеист "Локомотива" и "Авангард" канадец Максим Тальбо рассказал о жизни в России. Он выступал в КХЛ с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Футбол
Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн
Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн.
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Кино
Уикенд в Петербурге с 25 по 28 июля
Пт 26 июля Сб 27 июля Вс 28 июля с 25 июля Фильм «Бойцовский клуб» / Fight Club Культовый фильм Дэвида Финчера выходит в повторный прокат.
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На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов
Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.
Обновлено в 09:07
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31