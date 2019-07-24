Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК вчера в 11:03

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров и совладельца «Открытия»

Коммерсантъвчера в 16:36

Суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах к бывшим собственникам «Открытия»

Ведомостивчера в 12:41

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

РБКвчера в 11:03

Имущество пяти экс-руководителей банка «Открытие» арестовано

ТАССвчера в 11:55

Суд частично ввел обеспечительные меры по иску на 290 млрд руб. к экс-собственникам «Открытия»

Интерфаксвчера в 11:20

Суд арестовал имущество экс-владельцев и руководства «ФК Открытие» на 289,5 млрд рублей

Forbesвчера в 11:08

Суд арестовал имущество пяти бывших руководителей «Открытия» на 289,5 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол

Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

Обновлено в 02:56
Авто

«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia

Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске

Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад

Обновлено в 05:00
Происшествия

Трап повредил обшивку самолета в аэропорту «Шереметьево»

При подготовке к вылету самолета авиакомпании «Северный ветер» самоходный трап повредил обшивку борта в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 04:49
Политика

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено вчера в 09:06
Общество

В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировали почти сто человек

Девяносто человек в двух районах на севере Хабаровского края эвакуированы из-за разлива рек, подтоплены 20 жилых домов, вода вплотную подступила к местному аэропорту, сообщило правительство региона в четверг.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Гаджеты

Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Китайский бренд Redmi официально представил недорогую модель ноутбука RedmiBook 14, первые версии которого продемонстрировали в мае нынешнего года.
Обновлено в 02:53
Спорт

США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ

Обновлено в 00:14
Происшествия

МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного

Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51
Политика

Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Обновлено в 04:26
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Спорт

Логинов выиграл спринт в Тюмени в рамках отбора на летний ЧМ

Обновлено в 04:41
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Интернет

Крипто-платформа YouHodler допустила утечку данных. Деньги клиентов в опасности

Криптовалютная лендинговая платформа YouHodler допустила утечку личных данных своих пользователей.
Обновлено в 02:20
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Космос

Пожар на звездолете SpaceX попал на видео

Обновлено в 02:32
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Кино

Скончался легендарный Рутгер Хауэр

Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
ещё по теме
Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное