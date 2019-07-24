Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК 11:03

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось.
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров и совладельца «Открытия»

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