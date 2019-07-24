Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК вчера в 11:03
ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось.
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Суд арестовал имущество пяти бывших руководителей «Открытия» на 289,5 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 11:56
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В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
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На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
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Прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group выросла в первом полугодии на 8,4% в годовом выражении до 7,168 млрд евро, сообщает компания.
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Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
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Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
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Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
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Обновлено в 03:50
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Главный онколог Татарстана: Человек, который отказывается от соцпакета, берет на себя большие риски
Отказ от социального пакета в пользу 828 рублей компенсации говорит о том, что человек берет на себя возможные риски и готов самостоятельно оплачивать лекарственную терапию.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР
Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Кино
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Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Наука
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Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
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Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
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Авто
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Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
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По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте огромный бульдозер уничтожил незаконно ввезённую в страну Ferrari 360 Spider.
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Энергетика
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Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок.
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Общество
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Высшее образование в регионах может стать бесплатным
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Общество
В Петербурге провели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге и Кронштадте провели генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Китайский бренд Redmi официально представил недорогую модель ноутбука RedmiBook 14, первые версии которого продемонстрировали в мае нынешнего года.
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