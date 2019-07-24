Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК вчера в 11:03
Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства. Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации.
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Суд арестовал имущество пяти бывших руководителей «Открытия» на 289,5 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 11:56
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Обновлено в 02:25
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 2,7%
Обыкновенные акции "Газпрома" подешевели в начале торгов на Московской бирже на 2,7%, до 206,3 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:31
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Наука
Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель
Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Арестован директор лагеря «Холдоми»
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, где при пожаре погибли четыре ребёнка.
Обновлено в 04:14
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Гудкова вызвали на допрос в качестве свидетеля
Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде
Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев.
Обновлено в 04:09
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренером
Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:58
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
Обновлено в 02:45
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Магнитогорске загорелась аглофабрика, открытая Путиным
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в самолет перед вылетом в Ереван
Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 04:00
Авто
Составлен топ-10 китайских марок в автопарке России
За основу составленного топ-10 китайских марок в автопарке России специалисты взяли данные по количеству зарегистрированных автомобилей по состоянию на начало года.
Обновлено в 04:12
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Наука
Под Тобольском нашли гриб, неизвестный ранее науке
Под Тобольском нашли новый вид гриба, ранее неизвестный науке.
Обновлено в 03:32