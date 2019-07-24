Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК вчера в 11:03

Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства. Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации.
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров и совладельца «Открытия»

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Гудкова вызвали на допрос в качестве свидетеля

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Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев.
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Составлен топ-10 китайских марок в автопарке России

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Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
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