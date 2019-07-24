Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»РБК вчера в 11:03
ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось.
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Суд арестовал имущество пяти бывших руководителей «Открытия» на 289,5 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 11:56
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Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
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Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что из похищенных 136 миллионов рублей получил лишь четыре миллиона.
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В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
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Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:41
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Смартфон Samsung Galaxy S8 помог спасти жизни 20 человек
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Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 08:56
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
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В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки
В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
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Политика
В МАГАТЭ назначили и.о. гендиректора агентства
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Футбол
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Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
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Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
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