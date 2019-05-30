Экономика
Суд арестовал активы братьев АнаньевыхВедомости вчера в 14:36
Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБКвчера в 14:21
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Происшествия
Электричка сбила двух человек у платформы «Электрозаводская» в Москве
Электричка сбила в пятницу двух человек около платформы "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, в результате один из них погиб.
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Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека
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Происшествия
Палестинец напал с ножом на евреев в Иерусалиме
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МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
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Наука
Ученые получили доказательства «главного предсказания» Стивена Хокинга
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Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
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Обновлено вчера в 14:46
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
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Конте назначен главным тренером «Интера»
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Вышел первый тизер-трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился дебютный тизер-трейлер предстоящего боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
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Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с батутом в Улан-Удэ увеличилось до шести
Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести, родители еще одного ребенка обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Обновлено в 01:34
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа
Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
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Андреа Пирло: «Де Йонг напоминает меня»
Экс-полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло считает хавбека Френки де Йонга одним из лучших в мире.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Верну вам всё, что купила. Бузова указала директору Balenciaga на отсутствие достоинства
Певица, актриса, телеведущая и бизнесмен Ольга Бузова заявила, что после того, как узнала о негативе в её сторону от директора Balenciaga Демны Гвасалии.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Шесть батальонов ВДВ перевооружили на новейшую бронетехнику
Командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) подвело итоги деятельности и боевой учебы в зимнем периоде обучения с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снизились на 4%
Цена на американскую легкую нефть упала до $56,50 за баррель.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
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Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
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Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Музыкальные критики составили рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Компания Nokia готовит к презентации новый смартфон Wasp
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Обновлено вчера в 12:40