Суд арестовал активы братьев АнаньевыхВедомости вчера в 14:36

с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).

Происшествия Электричка сбила двух человек у платформы «Электрозаводская» в Москве Электричка сбила в пятницу двух человек около платформы "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, в результате один из них погиб.

Происшествия Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

Происшествия Палестинец напал с ножом на евреев в Иерусалиме Палестинец, вооруженный ножом, ранил двоих евреев на улице Иерусалима и был застрелен военной полицией, сообщает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

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Политика Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

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Политика Премьер Малайзии требует доступа к изучению черного ящика с Боинга MH17 Премьер-министр сказал, что Малайзия также должна участвовать в изучении черного ящика, поскольку самолёт принадлежит Малайзии и там были малайзийские пассажиры.

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Политика Россия предложила Японии отказаться от виз Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.

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Общество Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.