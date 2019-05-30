Экономика

Суд арестовал активы братьев АнаньевыхВедомости вчера в 14:36

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют
 данные картотеки арбитражных дел.
РБКвчера в 14:21

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Арбитражный суд Москвы арестовал активы двух бывших владельцев Промсвязьбанка

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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Коммерсантъвчера в 16:24

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

ТАССвчера в 14:45

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Интерфаксвчера в 15:02

Суд арестовал имущество Ананьевых по иску на сумму ₽282,2 млрд

РБКвчера в 14:55

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Газета.Ruвчера в 15:30

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

Ведомостивчера в 14:36
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