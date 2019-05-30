Экономика
Суд арестовал имущество братьев АнаньевыхКоммерсантъ 16:24
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда. Речь идет об активах стоимостью более 282,2 млрд руб.
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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.РБК14:21
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