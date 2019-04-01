Экономика
Суд арестовал акции банка «Восточный»Секрет фирмы 05:33
Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил иск компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» (миноритарий банка «Восточный») к кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok.
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Baring Vostok обжалует решение суда об аресте пакета акций банка «Восточный»
Rambler News Service04:05
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Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля
Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".
Обновлено в 19:32
Авто
Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России
Компания Nissan запустила продажи обновленного кроссовера Qashqai в России. Дорестайлинговый Qashqai стоил в России от 1 256 тысяч рублей.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено в 22:57
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 21:32
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады Toronto и военно-морских сил Испании Santa Maria - вошли в порт Одессы.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Технологии
Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых
Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено в 21:12
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Футбол
Егоров: арбитр Еськов верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»
Арбитр Алексей Еськов принял верное решение, назначив пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива".
Обновлено в 08:40
Футбол
Бывший голкипер «Реала»: «Люка Зидан является замечательным человеком и вратарем, его ближайшее будущее связано с «Реалом»
Люка Зидан, являющийся сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зилана дебютировал за королевский клуб в матче против «Уэски».
Обновлено в 20:43
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено в 22:01