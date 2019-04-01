Экономика

Суд арестовал акции банка «Восточный»Секрет фирмы 05:33

Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил иск компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» (миноритарий банка «Восточный») к кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Baring Vostok обжалует решение суда об аресте пакета акций банка «Восточный»

Rambler News Service04:05

Амурский суд отправил акции «Восточного» под арест

РБК13:02

Суд арестовал 9,99% принадлежащих Baring акций банка «Восточный»

RT на русском05:18

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

ТАСС04:34

«Восточный» размывается меж юрисдикций

Коммерсантъ17:59

Аветисян продолжил суд с Baring Vostok, несмотря на запрет лондонского арбитража

Ведомости05:46

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» по ходатайству компании Аветисяна

Интерфакс03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика

Партия Эрдогана намерена опротестовать итоги местных выборов в Турции

Обновлено в 19:20
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 22:34
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие

Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля

Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".
Обновлено в 19:32
Авто

Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России

Компания Nissan запустила продажи обновленного кроссовера Qashqai в России. Дорестайлинговый Qashqai стоил в России от 1 256 тысяч рублей.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено в 22:57
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика

«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году

Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 21:32
Армия и оружие

Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы

Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады Toronto и военно-морских сил Испании Santa Maria - вошли в порт Одессы.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы

Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Футбол

«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша

Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Технологии

Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых

Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Футбол

Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено в 21:12
Спорт

Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой

Обновлено в 16:28
Музыка

Кемеровчане разделись и стали победителями клипа группы "Руки Вверх!"

Обновлено в 22:06
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Футбол

Егоров: арбитр Еськов верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Арбитр Алексей Еськов принял верное решение, назначив пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива".
Обновлено в 08:40
Футбол

Бывший голкипер «Реала»: «Люка Зидан является замечательным человеком и вратарем, его ближайшее будущее связано с «Реалом»

Люка Зидан, являющийся сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зилана дебютировал за королевский клуб в матче против «Уэски».
Обновлено в 20:43
Происшествия

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено в 22:01
Хоккей

«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Колорадо», Тарасенко набрал 1 очко

Обновлено в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное