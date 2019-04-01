Суд арестовал акции банка «Восточный»Секрет фирмы вчера в 05:33

Экономика Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.

Музыка Израильский миллиардер «купит» Мадонну за $1 млн на Евровидение Легендарная американская поп-исполнительница Мадонна получит за выступление на ближайшем "Евровидении" в Тель-Авиве гонорар в размере $1 млн, сообщает YNet.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Происшествия В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.

Политика Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.

Общество В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

Политика Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.

Космос Экипаж корабля Starliner посетил Звездный городок Экипаж корабля Starliner из США посетил Звездный городок в РФ. По данным ЦПК, ведется подготовка к проведению полёта на МКС.

Политика Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.

Происшествия При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.

Политика Президент Алжира объявил о досрочном уходе в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем решении покинуть пост досрочно — до 28 апреля 2019 года (в этот день истекает срок действия его президентского мандата).

Общество Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Происшествия Россиянин разгромил офис газеты «Коммерсантъ» В Екатеринбурге местный житель устроил погром в региональном представительстве газеты «Коммерсантъ».

Здоровье В Приморском крае намерены бороться с онкологией В Приморском крае продолжает развиваться онкологическая служба. В будущих планах- открытие новых кабинетов онкопомощи.

Музыка Мик Джаггер перенесет операцию на сердце Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.