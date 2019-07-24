Симоновский районный суд арестовал на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. Ему вменили повторное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в субботу в Москве.

с чего всё началось

«Алексей получил 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы», — заявила она. Приговор Навальному вынес Симоновский суд столицы.

Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

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