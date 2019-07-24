Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингуРБК вчера в 16:12
«Алексей получил 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы», — заявила она. Приговор Навальному вынес Симоновский суд столицы.
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
Симоновский районный суд арестовал на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. Ему вменили повторное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в субботу в Москве.Медиазонавчера в 09:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Навального арестовали на 30 суток за призывы принять участие в акции у мэрии Москвы
Медиазонавчера в 15:39
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
Обновлено вчера в 19:59
Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Обновлено в 04:39
Политика
Путин поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от паводка
Президент России Владимир Путин дал две недели на осуществление всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 05:09
Политика
Джонсон назначил ключевых министров
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров нового правительства, сообщает The Guadian.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Украина намерена расширить санкции против России
Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Аспирин назвали смертельно опасным
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В России модернизируют противолодочные самолеты Ту-142
Военные эксперты в беседе с журналистами «Известий» рассказали о том, что Ту-142 будет выполнять роль дальнего бомбардировщика, поскольку он способен уничтожать вражеские цели за тысячи километров от местонахождения базы.
Обновлено в 02:49
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов
Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья
Законопроект был внесён спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Пятница и суббота станут самыми жаркими днями июля
Пятница и суббота, 26 и 27 июля, станут самыми жаркими днями уходящего месяца в столичном регионе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 03:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу
Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.
Обновлено в 04:10
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В Ленобласти раскрыли жестокое убийство 14-летней давности
Оперативники и следователи раскрыли жестокое убийство молодой девушки в Лужском районе Ленобласти 14-летней давности.
Обновлено в 03:34
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы
Столичный главк МЧС России сообщил, что информация о лесном пожаре на западе Москвы неверна, там проводят учения.
Обновлено в 03:55