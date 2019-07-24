Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 сутокForbes вчера в 15:39
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Навальный был задержан утром в среду у своего дома, когда вышел на пробежку.
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с чего всё началось
Симоновский районный суд арестовал на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. Ему вменили повторное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в субботу в Москве.Медиазонавчера в 09:12
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Навального арестовали на 30 суток за призывы принять участие в акции у мэрии Москвы
Медиазонавчера в 15:39
Навальный обжалует свой арест из-за призыва к участию в несанкционированной акции
Интерфаксвчера в 16:12
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
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