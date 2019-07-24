Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 сутокForbes 15:39
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Навальный был задержан утром в среду у своего дома, когда вышел на пробежку.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обысками
Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Наука
У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге
У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено в 09:32
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено в 16:32
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Футбол
«Краснодар» заплатит за Кабелла €13,5 млн
«Краснодар» выплатит «Сент-Этьену» 13,5 миллионов евро за переход Реми Кабелла, утверждает Le Progres.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Врачи назвали первые признаки тромбоза
Обновлено в 11:05
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Молдавии
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Молдавии в раунде плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио
«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Обновлено в 07:26
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Барселона» планирует заработать 150 млн евро с продажи игроков
Как сообщает ESPN, каталонцы планируют выручить 150 миллионов евро, чтобы покрыть траты на форварда Антуана Гризманна (120 млн евро) и хавбека Френки де Йонга (75 млн евро).
Обновлено в 16:31
Общество
Google оштрафовали за рекламу о написании дипломных работ
В сообщении регулятора говорится, что Google LLC был оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе и распространение объявлений о написании выпускных квалификационных работ.
Обновлено в 12:21
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Технологии
UPS запускает доставку с помощью дронов
Обновлено в 06:41
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Футбол
Сако хочет отсудить у ВАДА 13 миллионов фунтов стерлингов
Игрок хочет получить в качестве компенсации 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.
Обновлено в 11:30
Экономика
Импорт пальмового масла в РФ в мае упал на 38%
Россия в мае 2019 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 37,7% в натуральном выражении по сравнению с маем прошлого года — до 48,3 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 09:09
Гаджеты
Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр
Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.
Обновлено в 14:43