Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 сутокForbes 15:39

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Навальный был задержан утром в среду у своего дома, когда вышел на пробежку.
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Навальный обжалует свой арест из-за призыва к участию в несанкционированной акции

Интерфакс16:12

Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

РБК16:12

Навального арестовали на 30 суток

Lenta.ru15:41

Навального арестовали на 30 суток за призывы принять участие в акции у мэрии Москвы

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Суд санкционировал административный арест Навального на 30 суток

РИА Новости17:03

Навального арестовали на 30 суток за анонс акции у мэрии Москвы

Дождь15:39

Алексей Навальный приговорен к 30 суткам административного ареста

Эхо Москвы17:00
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обысками

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Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Происшествия

Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге

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Наука

У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге

У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено в 09:32
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено в 16:32
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Краснодар» заплатит за Кабелла €13,5 млн

«Краснодар» выплатит «Сент-Этьену» 13,5 миллионов евро за переход Реми Кабелла, утверждает Le Progres.
Обновлено в 14:52
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика

«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Здоровье

Врачи назвали первые признаки тромбоза

Обновлено в 11:05
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 04:53
Футбол

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Молдавии

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Молдавии в раунде плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 03:13
Футбол

«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио

«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Обновлено в 07:26
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Барселона» планирует заработать 150 млн евро с продажи игроков

Как сообщает ESPN, каталонцы планируют выручить 150 миллионов евро, чтобы покрыть траты на форварда Антуана Гризманна (120 млн евро) и хавбека Френки де Йонга (75 млн евро).
Обновлено в 16:31
Общество

Google оштрафовали за рекламу о написании дипломных работ

В сообщении регулятора говорится, что Google LLC был оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе и распространение объявлений о написании выпускных квалификационных работ.
Обновлено в 12:21
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Украинский спецназ намерен отказаться от советского вооружения

Обновлено в 15:00
Технологии

UPS запускает доставку с помощью дронов

Обновлено в 06:41
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына

По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Футбол

Сако хочет отсудить у ВАДА 13 миллионов фунтов стерлингов

Игрок хочет получить в качестве компенсации 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.
Обновлено в 11:30
Экономика

Импорт пальмового масла в РФ в мае упал на 38%

Россия в мае 2019 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 37,7% в натуральном выражении по сравнению с маем прошлого года — до 48,3 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.
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Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.
Обновлено в 14:43
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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