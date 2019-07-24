Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 сутокForbes вчера в 15:39

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Навальный был задержан утром в среду у своего дома, когда вышел на пробежку.
Читать в источнике
Обсудить37
с чего всё началось

Навальный снова в суде. Протокол за анонс акции у мэрии Москвы

Симоновский районный суд арестовал на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. Ему вменили повторное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в субботу в Москве.
Медиазонавчера в 09:12

Подробнее о событии

Навального арестовали на 30 суток за призывы принять участие в акции у мэрии Москвы

Медиазонавчера в 15:39

Навальный арестован на 30 суток

РИА Новостивчера в 17:03

Навального арестовали на 30 суток

Комсомольская правдавчера в 17:35

Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

РБКвчера в 16:12

Навального арестовали на 30 суток за анонс акции у мэрии Москвы

Дождьвчера в 15:39

Симоновский суд арестовал Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга

Эхо Москвывчера в 23:46

Навальный обжалует свой арест из-за призыва к участию в несанкционированной акции

Интерфаксвчера в 16:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
Футбол

Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".
Обновлено в 01:31
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 17:09
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека

У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Политика

Россия и Украина договорились о возвращении моряков

Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Обновлено в 01:14
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено вчера в 06:13
Политика

Избран новый премьер-министр Британии

В среду Джонсон станет премьер-министром страны – после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия, передает РИА «Новости».
Обновлено 23 июля в 07:52
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 04:09
Общество

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова

Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В Москве на улице избили мужчину и похитили у него более 1 млн рублей

Двое неизвестных напали на мужчину на Совхозной улице в Москве, избили его и похитили более 1 млн рублей.
Обновлено в 02:05
Происшествия

На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии

Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

Две «дочки» «Газпрома» в четверг соберут заявки на 2,9% его акций

Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций материнской компании, сообщает в четверг "Газпром".
Обновлено в 01:43
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам

Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Семь человек погибли при взрыве в автобусе в Кабуле

В четверг утром в результате взрыва в автобусе в столице Афганистана семь человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:33
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено вчера в 12:17
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное