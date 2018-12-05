с чего всё началось

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).

Транспорт Транспорт Парковка по воскресеньям станет платной на 237 улицах Москвы Власти Москвы опубликовали документы, в которых детально описаны нововведения в области тарифов на парковку и новые правила хранения автомобилей на улицах.

Общество Общество Путин пообещал поддержку добровольцам После чего дети (а среди волонтеров были и самые маленькие добровольцы) окружили президента для селфи.

Транспорт Транспорт В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.

Общество Общество В работе Facebook произошел сбой Пользователи Facebook жалуются на неполадки в работе соцсети.

Общество Общество В Москве перекроют Тверскую улицу "В ночь с 28 на 29 декабря Тверская улица будет перекрыта для подготовки проведения праздничных мероприятий", - сказал Бирюков в ходе московской комиссии по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению и ликвидации ЧС.

Общество Общество «Яндекс» заключил мировое соглашение с телеканалами «Супер» и ТВ-3 Компании исполняют условия антипиратского меморандума «Яндекс» и входящие в «Газпром-медиа» каналы «Супер» и ТВ-3 подписали мировое соглашение.

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы Учителя Гатчинского лицея Ленинградской области написали заявление с требованием завести уголовное дело на 12-летних учеников за мемы.

Общество Общество Парк Малиновка в Петербурге не получил «бронь» от застройки

Общество Общество Домодедово, Шереметьево и другие аэропорты получили новые имена

Общество Общество Голикова рассказала о проблеме ожирения в семи российских областях Ожирение больше всего распространено в Кировской, Курганской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Тюменской областях России, заявила в среду, 5 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Общество Общество Гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов ушел в отставку Генеральный директор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) Дмитрий Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщается на сайте Росгосцирка.

Здоровье Здоровье Собянин заявил о десятикратном росте доступности московских врачей В Москве доступность врачей поликлиник выросла в 8−10 раз, заявил 5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», передаёт «Москва 24»

Общество Общество Матвиенко пристыдила не обеспечившие школы теплыми туалетами регионы В начале года Матвиенко поручила решить проблему с утеплением туалетов в более чем 3 тыс. школ в регионах.