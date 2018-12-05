Общество

Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток
Коммерсантъ
07:25

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Коммерсантъ07:25
с чего всё началось
Ранее эксперт движения «За права человека» Олег Еланчик сообщал, что 1 декабря на Пономарева составили протокол по этой статье, передавала
 «Новая газета».
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Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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