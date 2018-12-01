Общество

Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток
Коммерсантъ
07:25

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Коммерсантъ07:25
с чего всё началось
Ранее «Новая газета» сообщала,
что в протоколе об административном правонарушении, составленном на Пономарева, говорится: правозащитник разместил на своей странице в Facebook пост с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ.
Znak.com07:31

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Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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