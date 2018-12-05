Общество
77-летнего правозащитника Льва Пономарева арестовали на 25 суток
77-летнего правозащитника Льва Пономарева арестовали на 25 сутокАгентство Телеграф08:21
В Москве Тверской районный суд отправил под арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева.
Агентство Телеграф08:21
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с чего всё началось
Правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев арестован на 25 суток за пост об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», сообщил Twitter Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН).Ведомости07:30
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Общество
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