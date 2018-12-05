Общество

Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток
Коммерсантъ
07:25

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Коммерсантъ07:25
с чего всё началось
Правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев арестован на 25 суток за пост об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», сообщил
 Twitter Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН).
Ведомости07:30

Подробнее о событии

Президентский Совет по правам человека возмущен арестом Льва Пономарева

Коммерсантъ13:35

СПЧ назвал необъяснимым и позорным арест Льва Пономарева

РБК10:54

Совет по правам человека при президенте будет добиваться пересмотра решения об аресте правозащитника Льва Пономарева

Эхо Москвы20:05

Льва Пономарева арестовали в Москве за призыв к участию в несогласованной акции

ТАСС07:37

Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ

РИА Новости07:31

Правозащитник Лев Пономарев получил 25 суток ареста за пост об акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия»

Медиазона07:16

В СПЧ возмутились арестом правозащитника Льва Пономарева из-за поста в фейсбуке

Новая газета10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Общество

Отец Бутиной рассказал о нехватке средств на адвокатов

Находящаяся в тюрьме США россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, в скором времени у девушки могут закончиться средства на оплату услуг адвокатов.
Обновлено в 21:28
Транспорт

В России появятся новые дорожные знаки и разметка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.
Обновлено в 21:40
Общество

В Москве Тверскую улицу сделают пешеходной с 29 декабря по 3 января

Обновлено в 19:18
Общество

Путин вручил премию «Доброволец России»

В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».
Обновлено в 19:51
Общество

Роскомнадзор намерен ввести возрастные маркировки 1+ и 3+

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает необходимым ввести дополнительные возрастные маркировки 1+ и 3+ для СМИ с целью защиты детей от информации, которая может негативно сказаться на их психике.
Обновлено в 21:20
Общество

Москвичам пообещали 10 сантиметров снега

Обновлено в 21:08
Общество

Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры

Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.
Обновлено в 17:13
Транспорт

Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы

С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.
Обновлено в 17:00
Общество

Набросок, сделанный Рембрандтом, ушел с молотка за $12,1 млн

Набросок, сделанный знаменитым художником Рембрандтом ван Рейном, «Этюд головы юноши» был продан на аукционе Sotheby's в Лондоне за сумму 9,48 млн фунтов стерлингов ($12,1 млн), сообщает пресс-служба аукционного дома.
Обновлено в 21:43
Общество

Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса

Совет директоров американской компании Facebook не нашел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с проверкой деятельности инвестора Джорджа Сороса, который ранее критиковал руководство соцсети.
Обновлено в 21:16
Общество

Билл Гейтс назвал лучшие книги года

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал на своем сайте список из пяти полюбившихся ему книг, которые вышли в 2018 году.
Обновлено в 21:08
Общество

Первый в мире «плавающий супермаркет» появился в Дубае

В Дубае появился первый в мире супермаркет на воде, магазин плавает по морю на трех пляжах города-эмирата, сообщает издание Arabian Business.
Обновлено в 18:29
Здоровье

Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.
Обновлено в 21:24
Общество

Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Учителя Гатчинского лицея №3 Ленинградской области обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности 12-летних школьников.
Обновлено в 20:05
Общество

Начальство откажет сотрудникам в новогодних премиях

Наибольшее желание премировать сотрудников выразили работодатели из сферы IT и образования, а самые скупые руководители трудятся в сфере строительства и недвижимости.
Обновлено в 21:45
ещё по теме
Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное