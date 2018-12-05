с чего всё началось

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).

Общество Общество Отец Бутиной рассказал о нехватке средств на адвокатов Находящаяся в тюрьме США россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, в скором времени у девушки могут закончиться средства на оплату услуг адвокатов.

Транспорт Транспорт В России появятся новые дорожные знаки и разметка Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.

Общество Общество В Москве Тверскую улицу сделают пешеходной с 29 декабря по 3 января

Общество Общество Путин вручил премию «Доброволец России» В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».

Общество Общество Роскомнадзор намерен ввести возрастные маркировки 1+ и 3+ Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает необходимым ввести дополнительные возрастные маркировки 1+ и 3+ для СМИ с целью защиты детей от информации, которая может негативно сказаться на их психике.

Общество Общество Москвичам пообещали 10 сантиметров снега

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Транспорт Транспорт Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.

Общество Общество Набросок, сделанный Рембрандтом, ушел с молотка за $12,1 млн Набросок, сделанный знаменитым художником Рембрандтом ван Рейном, «Этюд головы юноши» был продан на аукционе Sotheby's в Лондоне за сумму 9,48 млн фунтов стерлингов ($12,1 млн), сообщает пресс-служба аукционного дома.

Общество Общество Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса Совет директоров американской компании Facebook не нашел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с проверкой деятельности инвестора Джорджа Сороса, который ранее критиковал руководство соцсети.

Общество Общество Билл Гейтс назвал лучшие книги года Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал на своем сайте список из пяти полюбившихся ему книг, которые вышли в 2018 году.

Общество Общество Первый в мире «плавающий супермаркет» появился в Дубае В Дубае появился первый в мире супермаркет на воде, магазин плавает по морю на трех пляжах города-эмирата, сообщает издание Arabian Business.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы Учителя Гатчинского лицея №3 Ленинградской области обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности 12-летних школьников.