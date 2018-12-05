с чего всё началось

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).

Транспорт Транспорт В России появятся новые дорожные знаки и разметка Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.

Общество Общество Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Транспорт Транспорт Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря.

Общество Общество Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок Жаров добавил, что "у детей виртуальный и реальный мир перемешан, а отменить новые способы обучения невозможно".

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Общество Общество Путин вручил премию «Доброволец России» В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».

Общество Общество В Дубае появился первый плавучий супермаркет

Общество Общество До весны не будить: медведь залёг в спячку в Снежинске Медведь пробрался на территорию закрытого города Снежинска в Челябинской области и залёг в зимнюю спячку.

Общество Общество Спасенной части парка на юге Петербурга дали «зелёный» статус Депутаты петербургского Заксобрания внесли в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) зеленую зону у парка Интернационалистов в Купчино на юге города, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Общество Общество В ЦИК решили скинуться по 35 тыс. на памятник членам избиркомов Членам ЦИК и председателям региональных комиссий предложили скинуться по 35 тыс. руб. на создание памятника.

Здоровье Здоровье Собянин заявил о десятикратном росте доступности московских врачей В Москве доступность врачей поликлиник выросла в 8−10 раз, заявил 5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», передаёт «Москва 24»

Общество Общество Ученые сфотографировали несущую огромный пласт земли черепаху Ученые группы Task Force Turtle сфотографировали черепаху, которая несет на спине пласт земли.