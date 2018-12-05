Общество
Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток
Суд арестовал Льва Пономарева на 25 сутокКоммерсантъ07:25
Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Коммерсантъ07:25
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Правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев арестован на 25 суток за пост об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», сообщил Twitter Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН).Ведомости07:30
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