с чего всё началось

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).

Общество Общество Введение нового стандарта автономеров могут перенести на август Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения нового стандарта для автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года.

Общество Общество Отец Бутиной рассказал о нехватке средств на адвокатов Находящаяся в тюрьме США россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, в скором времени у девушки могут закончиться средства на оплату услуг адвокатов.

Транспорт Транспорт В России появятся новые дорожные знаки и разметка Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.

Общество Общество Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января

Общество Общество Владимир Путин предложил поддерживать добровольцев и после 2018 года

Общество Общество В Москве в ночь на 6 декабря ожидается сильный снегопад Отмечается, что ночь будет облачной, местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5 – 10 м / с. В Москве и Подмосковье выпадет около 4 см снега, и с учетом ранее выпавших осадков высота снежного покрова будет около 10 см. Синоптики также сообщили, что снег продолжится и в четверг.

Общество Общество Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей Роскомнадзор предложил ввести более детальную маркировку контента для малышей от одного до трёх лет.

Транспорт Транспорт Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря.

Общество Общество Голубой бриллиант продан за $18,3 млн на аукционе в Нью-Йорке Бриллиант насыщенного голубого цвета продан на аукционе драгоценных камней и ювелирных изделий Christie`s в Нью-Йорке за $18,3 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома.

Общество Общество Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса Совет директоров американской компании Facebook не нашел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с проверкой деятельности инвестора Джорджа Сороса, который ранее критиковал руководство соцсети.

Общество Общество Билл Гейтс выбрал пять лучших книг 2018 года Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из пяти книг, которые, по его мнению, стали лучшими в уходящем 2018 году.

Общество Общество В Дубае появился первый в мире супермаркет на плаву