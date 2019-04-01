Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»РБК 03:57

Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

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