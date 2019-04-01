Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»РБК 03:57
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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Baring Vostok обжалует решение суда об аресте пакета акций банка «Восточный»
Rambler News Service04:05
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Суд в Малайзии приговорил к трем годам тюрьмы убийцу брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по делу об убийстве Ким Чен Нама — кровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Экономика
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Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».
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В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
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Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
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Ставки по кредитам без залога могут вырасти с апреля
Эксперт предрекает такой эффект от нового требования ЦБ С 1 апреля 2019 года вступает в силу решение Совета директоров Банка России о повышении на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.
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Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет
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