Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»ТАСС 04:34

Арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited, но разрешил органам банка размещение акций в рамках допэмиссии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.

Происшествия При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Авто Mitsubishi будет выпускать девятиместный Outlander Выпускать новинку намерены на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Другой информации о девятиместном "Аутлэндере" нет.

Происшествия В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Происшествия Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина "ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.

Политика В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

Футбол Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне «Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.

Происшествия Обвинение просит 18 лет колонии обвиняемому в участии в ИГ бывшему офицеру Минобороны РФ Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 апреля вынесет приговор обвиняемому в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бывшему офицеру Минобороны России Денису Хисамову.

Происшествия Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Происшествия Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.

Спорт Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.

Политика Путин подписал закон о наказании для «воров в законе» Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Общество Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

Наука Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.

Экономика Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.

Происшествия Задержан ректор РГУ имени Есенина Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Экономика Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".