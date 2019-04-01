Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»ТАСС 04:34

Арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited, но разрешил органам банка размещение акций в рамках допэмиссии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Российский суд арестовал акции банка «Восточный»

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