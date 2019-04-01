Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»РБК 03:57
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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Baring Vostok обжалует решение суда об аресте пакета акций банка «Восточный»
Rambler News Service04:05
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Происшествия
Названы причины крушения самолёта с совладелицей S7 на борту
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заявил, что пока нет очевидных фактов, которые бы чётко указывали на ту или иную причину крушения самолёта с Наталией Филевой на борту.
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Оргкомитет смотра объявил о начале приема работ для участия в основном конкурсе. Заявки будут принимать до 1 июля.
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От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
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Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов
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Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
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По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.
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Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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Футбол
«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро
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Экономика
Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
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Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
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Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
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Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
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Шоу-бизнес
Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить смерть сына
Актриса помогла супругу перенести тяжёлую утрату – гибель сына Даниила от первого брака.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Полиция Утрехта нашла взрывчатку на улице города
Полиция нидерландского Утрехта обнаружила взрывчатку на одной из улиц.
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Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
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В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
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Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова
Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
Общество
Минтруд сообщил об увеличении числа официально безработных россиян
Численность официально безработных россиян с 20 по 27 марта увеличилась на 0,7% - до 820 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
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Экономика
Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов
Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани
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Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в сто раз
По сравнению с 2017 годом доход Порошенко увеличился примерно в 95 раз, на 1,55 миллиарда гривен.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии
Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
Общество
Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52
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Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
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Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.
Обновлено в 01:13
Происшествия
На Бармалеева эвакуировали дом, в полу нашли снаряд времен ВОВ
При ремонте в одной из квартир рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:01
Авто
Chevrolet готовит к премьере два новых кроссовера
Новые Chevrolet Tracker и Trailblazer американцы представят на автосалоне в Шанхае, который откроется 16 апреля.
Обновлено в 05:37